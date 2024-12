¡El nuevo Lapadula! Paolo Doneda tiene raíces peruanas y ya brilla en el AC Milan

Surgió en el Accademia Portieri di Calcio y llegó a comienzos del 2021 al club 'rossonero', donde quedaron maravillados con sus condiciones. De momento actúa en el Sub 15 del AC Milan

Cabe señalar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya se contactó con el entorno del jugador y están a la espera de su respuesta. En caso acepte defender a la 'Blanquirroja', Doneda podría ser convocado primero a la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 antes de dar el paso a la categoría mayor.