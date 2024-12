Ministro de Salud dejó entrever que no habrá público en el Perú vs. Ecuador

La Selección Peruana podría disputar el partido ante Ecuador sin el apoyo de su gente. Pese a que no estamos jugando nuestras chances en las Eliminatorias Qatar 2022, todo apunta a que el Minsa no dará luz verde a la presencia de público en los estadios, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Cevallos.

De acuerdo al titular de Salud, la prioridad del ente sanitario es contener el aumento de contagios de coronavirus -principalmente de la variante Omicron- y no autorizar el regreso del público a los recintos deportivos.

"Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer", dijo Cevallos en entrevista con Radio Ovación.