Alexander Callens: de los 'Barracones del Callao' a ser fijo en el once de Gareca

Lo de Alexander Callens es una realidad. En poco tiempo el defensa chalaco se ha convertido en pieza fundamental de la Selección Peruana . Siempre es titular, incluso Ricardo Gareca lo toma en cuenta hasta en amistosos antes de probar a un jugador que no tiene continuidad en el equipo.

Su presencia en el fútbol español no fue como él lo esperaba. Por ello, el ex defensa de Sport Boys rescindió su contrato y fichó por New York City en el 2017. A partir de este año empezaría su gran momento en el fútbol que luego lo llevó a estar en la órbita de Ricardo Gareca.