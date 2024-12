Alexander Callens reveló que continuará en New York City en el 2022: "Estoy feliz aquí"

PUEDES VER: Alexander Callens recibió las llaves de la ciudad de New York tras ganar la MLS

Por ello, se venía especulando sobre un posible cambio de equipo en este nuevo año, pero al parecer, el zaguero nacional aclaró que se quedará en el elenco de New York City porque aún cuenta con contrato.

"Estoy feliz con el New York City, estoy feliz en New York. Tengo contrato, todavía, así que sigo enfocado New York City", fue lo que mencionó la 'Muralla' en las afueras de las instalaciones de la Videna.