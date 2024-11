Alexander Callens confesó que sufrió de bullying de niño: "Se reían de mi"

Alexander Callens , quien cerró el 2021 de forma exitosa tanto con la Selección Peruana como con el New York Cit y, recordó que cuando era niño y esperaba con ilusión su carrera de futbolista, parte de su entorno se rió de lo que hacía.

El defensor nacional reconoció que hubo un grupo de personas que veían con humor cuando jugaba de pequeño, sin embargo, señaló que eso no lo detuvo para mantenerse en esa senda.

"Me acuerdo que algunos de mis amigos se reían. Yo salía con mi pelota al pasaje y salía con mi papá a entrenar. Ellos eran más grandes… Eso nunca me afectó, continúe entrenando haciendo lo que más me gustaba", sostuvo a Al Ángulo.