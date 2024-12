¡Orgullo Peruano! Alexander Callens vale más que Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia

Alexander Callens pasa por un gran momento. Titular en la oncena de Ricardo Gareca, campeón con New York City y ahora su cotización se ha elevado en el mercado y vale más que Samuel Umtiti , campeón del mundo con Francia en 2018.

Esto a raíz de una lesión en la rodilla que no le ha permitido ser el central seguro y veloz que fue con su selección en Rusia. No obstante, Barcelona sigue apostando por él y a extendido su vínculo laboral con el jugador hasta junio de 2026.

Por su parte, Alexander Callens ha asegurado su continuidad en la MLS. "Estoy feliz con el New York City, estoy feliz en New York. Tengo contrato, todavía, así que sigo enfocado New York City", sostuvo.