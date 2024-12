Perú y la mejor chance para ganar de visita: Colombia está diezmada y con falta de gol

Hace rato, Perú dejó de ser el 'Patito Feo' de Sudamérica . Para este plantel no existen imposibles cuando se trata de 'romper' malas rachas y perdió el miedo de jugar de visita en las Eliminatorias.

Por eso, en el partido de mañana, Perú tiene grandes opciones de salir airosa del Metropolitano de Barranquilla y lo mejor de todo es que Colombia no llega bien: está diezmada entre lesiones y positivos en Covid-19, y con falta no de gol. Los 'cafeteros' no marcan hace cinco fechas y tampoco ganan (suman cuatro empates y una derrota).