Yotún no fue parte del último once de Selección Peruana: ¿Se perderá el duelo ante Colombia?

La Selección Peruana ya se encuentra afinando detalles para lo que será el duelo ante Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 , pero uno de los ausentes en el último once que utilizó Ricardo Gareca fue Yoshimar Yotún , causando mucha preocupación en los hinchas de la Bicolor.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta informó que la razón principal por la que 'Yoshi' no fue parte del once que ensayó el 'Tigre' para este trascendental duelo contra los Cafeteros sería porque habría tenido un golpe en la planta de su pie izquierdo, por lo que el estratega del combinado nacional decidió no arriesgarlo.