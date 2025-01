Gianluca Lapadula y las opciones que tiene tras cerrarse el mercado de la Serie A

A mediados de enero se conoció que Gianluca Lapadula no continuaría en Benevento . Al menos ese era el deseo del delantero de la Selección Peruana y el club de la Serie B decidió no utilizarlo más. Por ello, le estuvo buscando una salida al asunto, aunque sin éxito hasta la actualidad.

Luego de unos dimes y diretes entre el entorno del futbolista de 30 años y la directiva italiana se acordó que el '9' dejaría Benevento si llegaba una oferta que colmase las expectativas de la institución. Nombres como Venezia, Sampdoria, Genoa y Cagliari sonaron fuertemente para sumarlo a sus filas, pero de momento no existe nada concreto.

Más de uno entabló diálogo con la directiva de Benevento, pero nunca se pudo avanzar más pues su club pedía una determinada cantidad de dinero por su ficha y los equipos interesados no estaba dispuestos a desembolsar dicho monto.

Así llegó la madrugada de este martes en Europa y con ella el cierre de varios mercados de pases. No obstante, Lapadula no consiguió su transferencia a otro club por lo que tendrá que seguir en el Benevento. Sin embargo, las puertas para una posible transferencia en los próximos días no están cerradas.