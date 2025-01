¿Ricardo Gareca al América? Periodista de Fox Sports México enciende las alarmas

El colega afirma que el tema económico no sería ningún problema. Incluso, la institución de 'Las Águilas' le ofrecería un mejor contrato del que percibe actualmente en la Selección Peruana .

"Lo digo aquí abiertamente. A Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a 'Gallos'. Por eso Santiago conserva su trabajo a estas alturas. Y el plan D, en caso pierda con Puma, lo suplante un interino. Después esperarán para ir por Nicolás Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, puede ser opción también para el América. De mí se van a acordar", señaló.