¿Y Chile? Sebastien Pineau fue convocado a la Selección Peruana Sub-20

Pineau cuenta con triple nacionalidad. Francesa por el padre, peruana por la madre y chilena debido a que nació en dicho país. Y si bien aún no disputa encuentros oficiales con ninguna país, aún es seleccionable por cualquiera de los tres países.

"No tenía conocimiento de nada; simplemente el coordinador de menores de la selección chilena me llamó y me consultó si quería aceptar esta posibilidad y le dije que sí. Son oportunidades que se presentan y solo queda aprovecharlas", declaró.