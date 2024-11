Yoshimar Yotún comandará el viernes lista de Ricardo Gareca

A pesar de su inactividad a diecisiete días del duelo trascendental ante Uruguay , no se ha convertido en una preocupación para Ricardo Gareca quien tiene claro que su presencia es vital para la Selección Peruana. Yoshimar Yotún comandará la lista que se dará a conocer el viernes con el objetivo de ser el equilibrio del mediocampo.

“Yoshi” maneja tres ofertas concretas de Qatar, Grecia y la MLS , pero con la proximidad de los partidos de Eliminatorias podría darse el lujo de aguardar que termine la fecha para decidir y no llegar con el desgaste que significa arreglar un nuevo vínculo.

El volante no dejó de entrenar ningún instante en Videna e incluso jugó encuentros amistosos siendo parte del equipo sub 23 de la selección peruana con el objetivo de no perder ritmo futbolístico y estar presente en los últimos dos partidos que se sostendrá ante Uruguay y Paraguay.