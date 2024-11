Flores recordó la llamativa frase con la que lo bautizó Daniel Peredo: "Es especial para mí"

Por esa razón, el propio 'Orejas' no dudo en recordar las palabras que tenía el mencionado comunicador hacia su persona, asegurando que es algo muy especial hacia él, porque es una persona que admiraba desde pequeño.

"Como persona, Ricardo Gareca es muy humilde. Antes de que me convocara tuve algunas reuniones con él, y lo sentí muy enfocado en sus objetivos de la selección. Siempre lo veía muy enfocado. Muchas personas no creían en nosotros, pero él siempre nos decía que teníamos que creer en nosotros mismo para poder conseguir los objetivos y sentirnos en confianza. Es una persona muy especial para mí, llegar a la selección es lo máximo y él me dio esa oportunidad", sentenció.