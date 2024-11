Edison Flores mostró su gratitud por Ricardo Gareca: "Él siempre creía en nosotros"

Cuestionamientos no faltaron, pero Ricardo Gareca respondió en la 'cancha'. Edison Flores recordó lo importante que fue el 'Tigre' para el buen desempeño de la bicolor en los últimos años.

'Orejas' indicó que Ricardo Gareca es muy humilde, que confió en sus jugadores cuando los resultados no acompañaban. Luego, Flores reveló que el 'Tigre' es una persona muy especial para él.

Edison Flores es una pieza clave para Ricardo Gareca

"Es muy humilde, una persona muy buena. Siempre recuerdo que muchas personas no creían en nosotros, porque los resultados no ayudaban, pero él siempre creía en nosotros. Es una persona muy especial para mí, y él me dio esa oportunidad y la trato de aprovechar al máximo en cada partido", indicó 'Orejas' a la web de la MLS.