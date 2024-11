Selección Peruana: preocupación en Gareca por jugadores con pocos minutos

La bicolor convocó a 29 jugadores de los cuales 6 de ellos suman pocos o ningún minuto con su equipo y esto puede marcar distancias con los equipos rivales. Los jugadores que fueron llamados y que no tienen competencia de forma regular son: Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Raziel García, Santiago Ormeño, Yoshimar Yotún y Miguel Trauco .

El caso que más preocupa es del defensor de Saint-Etienne, Miguel Trauco que no ha tenido participación en el club francés . Apenas ha jugado 7 minutos en un partido de la Copa de Francia y salió en lista en un partido de Ligue 1 . Números que preocupan a muchos y podría no ser titular con Perú.

En el caso de Raziel García empezó bien su campaña con Deportes Tolima pero en los últimos 3 duelos ha perdido la titularidad con la que inició. En los últimos 3 partidos apenas jugó 50 minutos, no es una situación de gravedad pero sí es resaltante que haya perdido su puesto en el club colombiano.

Selección Peruana en Eliminatorias Qatar 2022

Por último, el caso de Santiago Ormeño no es de los mejores en Club León ya que es suplente en el club y pese a ser tomado en cuenta en el complemento del partido aún no ha tenido chance de convertir pues no tiene gol desde septiembre del 2021.