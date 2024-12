Renato Tapia responde FUERTE EN VIVO a Giancarlo Granda tras pedir que deje la capitanía

Para muchos hinchas, Renato Tapia es uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la selección peruana en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. No obstante, fue blanco de críticas al no jugar en la Blanquirroja, siendo Giancarlo Granda uno de los que dejó duras declaraciones.

“El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo. El que quiere venir, que venga, que nos dejen de ‘florear’. Primero que el seguro, luego la lesión, después otra lesión y a los tres días está jugando. No quiero que seas el capitán del futuro, sino del presente. Y si no quieres venir, simplemente di ‘no quiero jugar más en la selección’. No le den más la cinta”, dijo.

“Para eso está el FIFA, para armar tu equipo y poner al capitán que tu quieras. Es que en verdad, soy una persona muy ‘pasota’ como dicen ustedes. No me importa lo que dice la gente, si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, me da igual. Yo sé lo que he hecho en la selección. Podría decir muchísimas cosas, pero me las guardo y estoy tranquilo conmigo mismo”, sostuvo.