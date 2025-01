¿Jorge Célico es el nuevo DT de la selección peruana? La importante decisión que tomó la FPF

Tras días de conversaciones, el comunicado indicó que las negociaciones con Célico no llegaron a un buen puerto. La FPF decidió tomarse un tiempo prudente para elegir al nuevo DT de la selección peruana Sub-20.

Jorge Célico no será el DT de la selección peruana Sub-20

En una entrevista con Infobae, cuando los resultados no acompañaban a Juan Reynoso, Jorge Célico indicó que ser el DT de la selección peruana es un reto que lo motiva, pero evitó profundizar sobre el tema por respeto al comando técnico de aquel momento.

"¿Cómo no me va a gustar? Me encantaría, pero ahora tengo mucho respeto por el comando técnico de la selección de Perú. Es más, hace poco vinieron a convivir con nosotros por dos o tres días, nos acompañaron a Arequipa, donde ganamos 4-2 a Melgar, ahí estuvieron con nosotros. Vino parte del cuerpo técnico, el asistente Luis Orozco, el preparador de arqueros Oscar Gambetta y el preparador físico Néstor Ibarra, todos muy buena onda. Espero que al profesor Reynoso le vaya bárbaro", expresó Célico.