FPF negocia la llegada de reconocido DT argentino a la selección peruana: dirigió en la Liga 1

José Guillermo 'Chemo' del Solar decidió renunciar al cargo de jefe de la unidad técnica de menores. El estratega nacional solo dirigirá a la selección peruana Sub 20 hasta que finalice la participación del combinado nacional en el Sudamericano de la categoría.

Jorge Célico negocia su posible llegada a la selección peruana Sub 20/Foto: X

Durante la trayectoria profesional de Jorge Célico destaca su presencia en la selección ecuatoriana Sub 20 y absoluta. Asimismo, su importante paso por históricos clubes sudamericanos como: Huracán, El Nacional, Universidad Católica (Ecuador), Barcelona SC y Deportivo Garcilaso.

Finalmente, es preciso recordar que, a través de una anterior entrevista con Infobae, el ex futbolista no ocultó su deseo de poder estar al mando de la selección mayor. Esto sucedió en el periodo donde Juan Reynoso dirigiría a la 'Bicolor' en las Eliminatorias 2026.

"¿Cómo no me va a gustar? Me encantaría, pero ahora tengo mucho respeto por el comando técnico de la selección de Perú. Es más, hace poco vinieron a convivir con nosotros por dos o tres días, nos acompañaron a Arequipa, donde ganamos 4-2 a Melgar, ahí estuvieron con nosotros. Vino parte del cuerpo técnico, el asistente Luis Orozco, el preparador de arqueros Oscar Gambetta y el preparador físico Néstor Ibarra, todos muy buena onda. Espero que al profesor Reynoso le vaya bárbaro", sostuvo Célico.