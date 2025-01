Selección peruana se despide de Paolo Guerrero: “La Bicolor siempre será tu casa”

Paolo Guerrero fue noticia el último martes tras ratificar su decisión de ya no jugar por la selección peruana . Esto trascendió fronteras y diversas personalidades e instituciones no ocultaron su tristeza, es por ello que en las redes sociales de la Bicolor se le hizo un tributo a la carrera del Depredador.

"No le podemos envidiar nada a nadie y podemos jugarle de igual a igual a cualquiera al fútbol y la experiencia que tiene que haber dentro del campo y dejar la vida dentro del campo por la selección y por nuestra camiseta, eso debe estar claro. No hay que dejar de alentar por más que el resultado no sea favorable", dijo el delantero de 41 años en el clip.