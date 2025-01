Se reveló el descomunal monto que la FPF debería pagar a Fossati para que deje el cargo de DT

Luego de una reunión del directorio de la FPF realizada a mediados de diciembre, se conoció que el técnico uruguayo, Jorge Fossati no seguirá al mando de la selección peruana debido a los malos resultados en las Eliminatorias 2026 . Actualmente, la 'Bicolor' vive un preocupante presente en la tabla de posiciones siendo últimos con apenas 7 puntos, que obliga a tomar radicales decisiones en la interna del combinado patrio.

Por lo pronto, la FPF gestiona la salida oficial del 'Nonno' y el principal factor que todavía se viene acordando es la cantidad de dinero que se le tendría que pagar al experimentado entrenador para finiquitar su vínculo. Vale resaltar que, la postura de Fossati sería la de no negociar y aplicar su cláusula estipulada en el contrato, motivo por el cual, hace algunas semanas se había señalado que esta cifra ascendería a los 3 millones de dólares.

Jorge Fossati no seguirá en la selección peruana tras reunión del directorio de la FPF/Foto: GLR

"Ayer en el directorio de la FPF se acordó sacar a Jorge Fossati, pero no tienen para pagar las deudas y todo lo que va a generar su salida. No tienen para pagarle ahora, entonces, ya es una cuestión de ver cómo se resuelva ello. Probablemente el técnico vaya a la FIFA, lo que le tienen que pagar no son 3 millones de dólares es como la quinta o sexta parte. Son 600 mil dólares lo que le tienen que pagar", sostuvo el comunicador.