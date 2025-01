Jorge Fossati habló tras dejar la selección peruana: "Lo que prometimos, cumplimos"

" Lo que le prometimos al país, lo cumplimos. Me causa tristeza, frustación. Los resultados no fueron los peores, tampoco los mejores ", precisó Jorge Fossati para las cámaras de Fútbol en América, confirmando así su despedida de la selección peruana tras un año exacto de trabajo al mando.

Resaltamos lo anterior mencionado porque hasta que no se consiga el un nombre para ese cargo no se podrá elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. No obstante, el periodista Carlos Hernández señaló hace poco que Ángel Comizzo suena fuerte para comandar a la Blanquirroja en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026.