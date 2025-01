¡Sorpresa en la selección peruana! Mundialista 'renunció' a la Bicolor: "Puerta cerrada"

Nos referimos a Raúl Ruidíaz , delantero que no ha sido considerado en la era de Jorge Fossati para las Eliminatorias y Copa América. Fueron decisiones netamente técnicas, así como ciertas lesiones que no solo complicaron su convocatoria, sino también su continuidad en Seattle Sounders.

"Ya está ya. Yo creo que es un cambio de generación. Vienen chicos con una ilusión… no me he puesto a pensar que vuelvo a la selección. Ahora espero cerrar en un equipo y recuperar la confianza. Pero, en este momento, no me veo más adelante en la selección", concluyó.