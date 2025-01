Rainer Torres tuvo encuentro con Raúl Ruidíaz y reveló si jugará en universitario: "Milagro"

Sabiendo que el delantero está en la capital limeña, se dio la oportunidad de entablar conversación sobre la 'U'. En ella, no solo se habló de su posibilidad de fichar en el cuadro estudiantil, sino también de la labor que viene haciendo Embajadur para beneficio del equipo.

"Ayer vi a la 'Pulga' (Raúl Ruidíaz) después de mucho tiempo y lo primero que me pregunto que es el plan de viabilidad. Le expliqué el tema porque eso es lo que se hace cuando alguien desconoce algún tema. Luego hablamos de todo un poco y repito a la 'Pulga' lo banco porque el cariño que le tiene al club es impresionante", escribió Rainer en redes sociales.

Rainer Torres jugó por siete temporadas en Universitario. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.

"También me di cuenta que el tema de la pulga ya fue ,al menos que pase un milagro mejor ya no hablar del tema porque en corto plazo no lo veremos con la crema. Una pena pero así es el fútbol. Buen domingo para todos", puntualizó.