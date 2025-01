Raúl Ruidíaz confesó su inédita reacción al ver a Miguel Trauco en Alianza Lima: "Hubiera..."

"No me dolió. Quiero que le vaya bien siempre. Nosotros somos profesionales, vivimos de esto. Estaba en Tarapoto cuando él me comenta eso. Le dije que tiene todo mi apoyo. Me hubiera dolido que ahora no tengo contrato y no tenga donde ir. Te apoyo como amigo. Es bonito recibir un contrato y uno como jugador se siente querido", expresó Ruidíaz en el programa "Mano a mano".

"Yo dije "lleguemos a un punto medio", que es lo normal. Me dijeron "vamos a hablarlo mañana". Al día siguiente me llaman y me dijeron "no". Ahí yo digo "ok, acepto" y me dijeron "No, ya no"", expresó Ruidíaz en dicha entrevista.