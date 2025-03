¿Al Monumental? Selección Peruana no jugaría ante Bolivia en el Estadio Nacional

Es por ello que, tras la posibilidad que el Sport Boys vs Universitario se dispute en el coloso José Díaz, no ven con malos ojos el mudarse al Estadio Monumental de Ate.

"La FPF ha alquilado el Nacional para que se juegue el partido ante Bolivia. La cancha no está bien. La información es que con partido o sin partido, la cancha no estará al 100 %, la cancha llega al 70 %. El CT de la selección tiene claro que el objetivo que se juegue en el Nacional, porque consideran que es lo mejor, pero desde la Federación también informan que si la cancha no está bien, no la alquilan y se van al Monumental", mencionó Gustavo Peralta en L1 Max.