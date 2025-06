Agustín Lozano fue enfático y respondió si continuará en la presidencia de la FPF: "Sería..."

En medio de la doble fecha de las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Agustín Lozano declaró en Radio Programas del Perú (RPP) y habló sobre diversos temas entre la llegada de Jean Ferrari, los equipos peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Óscar Ibáñez y lo más importante: la reelección a la presidencia de la FPF.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde 2018 y ha tenido una reelección para el periodo 2021-2025. Siendo el directivo encargado fue consultado sobre su continuidad en el ente máximo del balompié peruano. Ante esto dijo lo siguiente: "No puedo hablar de un tema de reelección. Sería faltarle el respeto a todos los dirigentes. En este momento no estoy pensando en la reelección. Tengo otras obligaciones".

Agustín Lozano reveló si Jean Ferrari asumirá un cargo en la FPF

Por otro lado, Alán Diez y Jesús Arias consultaron los que todos querían saber: si Jean Ferrari asumirá un cargo en la Federación dejando Universitario de Deportes a mitad de temporada. "En este momento no hay nada determinado (sobre Jean Ferrari en la Federación). He conversado con Jean más de una vez. Pero, decir que tiene un vínculo con la Federación, no hay nada determinante" , confirmó en el programa Fútbol Como Cancha.

Agustín Lozano en RPP

Lozano felicitó a los clubes peruanos que destacan en la Copa Libertadores y Sudamericana

También, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol tuvo palabras para Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano, los únicos equipos peruanos que compiten torneos internacionales. "Felicito a los clubes que están participando en torneos internacionales. Esto demuestra que somos un país competitivo", manifestó en RPP.

Agustín Lozano reafirmó su compromiso hacia Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana

Por último, el presidente de la FPF aclaró sobre la continuidad de Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana. Este dejó un claro mensaje: "Óscar Ibáñez tiene el respaldo total hasta el cierre de las Eliminatorias. Su continuidad o no lo analizará el director deportivo y Directorio de la Federación" , culminó.