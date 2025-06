Agustín Lozano reveló si Jean Ferrari se sumará a la FPF: "He conversado..."

En una entrevista con RPP, Agustín Lozano, presidente de la FPF, habló sobre los rumores que indican que Jean Ferrari asumirá un cargo en el máximo ente del fútbol peruano.

"No hay nada determinado. No puedo dejar de señalar que conversé en muchas oportunidades y en relación en más de una vez (como director deportivo). No está descartado. Felicito a Jean por lo que viene haciendo. Somos un país competitivo", indicó Lozano.

Lozano dejó en claro que no tomó una decisión sobre quién asumirá el cargo de director deportivo, pero el encargado en asumir el puesto será peruano.

Lozano habló de Jean Ferrari

"El director deportivo será peruano. En la lista inicial había dos extranjeros, pero los que quedaron son peruanos. La Junta Directiva escogerá al director deportivo", expresó.

¿Qué busca la FPF en el director deportivo?

Agustín Lozano señaló que la persona que ocupe el cargo de director deportivo, tiene que respetar la identidad de la Federación Peruana de Fútbol y entienda a la perfección la idiosincrasia de nuestro balompié nacional.

"Lo que buscamos (para director deportivo) es que sea un profesional completo. Lo principal que buscamos es que respete la identidad de la Federación", explicó.