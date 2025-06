La reacción de Jean Ferrari cuando un hincha le pidió que se quede en Universitario ¿Qué dijo?

En medio del receso de la Liga 1 por la fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el nombre de Jean Ferrari se hizo tendencia debido a las versiones que apuntaban a una posible salida de la administración temporal de Universitario de Deportes y entrar así a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con un importante cargo.

Los rumores aumentaron, lo que generó debate entre los aficionados, pues con el exfutbolista al mando del club lograron muchos objetivos en los últimos años, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. En ese contexto, un video difundido en las redes sociales muestra el particular pedido que le hizo un hincha en la calle.

¿Qué respondió Jean Ferrari a un hincha que le pidió quedarse en Universitario?

De acuerdo al video difundido por un usuario, este encuentro con el actual administrador de Universitario se dio en plena calle, por lo que el aficionado no dudó en sacar rápidamente su celular para pedirle que se quede mientras grababa: “Dile que no te vas a ir, dile a la gente que no te vas”.

Jean Ferrari, que antes había dicho “¡Y dale U!”, no quiso responder y solo hizo un gesto de saludo para luego irse mientras sonreía. Un clip de pocos segundos que no tardó en viralizarse en las redes sociales mientras la incertidumbre crece para los seguidores de la ‘U’ durante el desarrollo del campeonato.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Jean Ferrari?

Fue durante una de las ediciones del programa ‘Los Reba’ vía YouTube en el que el también panelista de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes contó que en julio habrían algunas novedades en la Videna, pues el administrador de Universitario llegaría.

“La otra noticia es sobre Jean Ferrari. Una de las cosas que dijo Manuel Barreto el otro día en ‘Al Ángulo’ fue que ‘cuando me enteré quién iba a ser el director deportivo me entusiasmé más’. A mí me dijeron que es muy probable, no está confirmado, que a partir de julio el director deportivo de la selección peruana sea Jean Ferrari. En la Videna pasaría a ser director de selecciones, el cargo de (Juan Carlos) Oblitas”, indicó Diego Rebagliati.