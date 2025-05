Jean Ferrari rompe su silencio y reveló si dejará Universitario por la FPF: "Estoy..."

Diego Rebagliati indicó que Jean Ferrari tiene las horas contadas en Universitario y su futuro estaría en la Federación Peruana de Fútbol, donde los rumores señalan que ocuparía el cargo de Juan Carlos Oblitas. ¿Esto es cierto? La noticia remeció el 'Pueblo Crema' y fue el mismo directivo que salió al frente para aclarar sobre su futuro.

Según afirmó Luis Carrillo Pinto, Jean Ferrari está evaluando propuestas y aún no tomó una decisión sobre su futuro. Al parecer, la propuesta de la FPF no es la única que maneja.

El futuro de Jean Ferrari es una incógnita

"Estoy evaluando propuestas y no es solo una. Aún no he decidido nada", expresó Ferrari a Carrillo Pinto. Como se recuerda, bajo su administración, la 'U' ganó el bicampeonato de la Liga 1 y clasificó a los octavos de la Copa Libertadores.

¿Jean Ferrari se va de Universitario?

En su cuenta de X, Gustavo Peralta indicó que Jean Ferrari está trabajando para cerrar por todo lo alto el año del centenario de Universitario (7 de agosto). Quiere cumplir con los objetivos que se plantearon.

Agregó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) quiere contar con Jean Ferrari desde hace tiempo. Por ahora, el panorama no es claro, en los próximos días se conocerá el futuro del exjugador de Universitario.

Fichajes de Universitario para los octavos y Clausura

Universitario quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores y ganar el tricampeonato. Anderson Santamaría, Luis Ramos y un volante nacional serían los refuerzos que llegarían al cuadro crema para el segundo semestre del 2025.