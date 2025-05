Diego Rebagliati indicó que Jean Ferrari dejaría Universitario: "Sus últimas horas"

En el programa Al Ángulo, Diego Rebagliati indicó que Jean Ferrari estaría viviendo sus últimas horas como administrador de Universitario. Al parecer, su futuro estaría en la Federación Peruana de Fútbol.

El comunicador dejó en claro que esa noticia no la da para desestabilizar a Universitario, pero fueron varias fuentes que le indicaron que Jean Ferrari dejar el cuadro crema para asumir un puesto en la FPF.

Agregó que la noticia puede tener relación con las declaraciones de Jorge Fossati, quien señaló que debería analizar varias cosas para definir su continuidad en Universitario.

¿Qué dijo Jorge Fossati?

Jorge Fossati indicó que no había tiempo para analizar diversos puntos por la seguidilla de partidos, pero le incomodo cuando un grupo de hinchas atacó a los jugadores, cuando sus familiares estaban presentes. Además, puso en duda su continuidad en la U.

"Pasaron cosas, hubo un partido en donde se dio una reacción de un grupito de hinchas contra familias de los jugadores, que van a determinado lugar del estadio. Fíjate. Eso no es justificable, pero a veces se puede decir es entendible que pase esto siendo bicampeón, yéndole bien en la Libertadores, dices, acá hay algo que no me cierra. Esas son las cosas que yo quiero ver, porque para mí no pueden pasar ese tipo de cosas", expresó el DT de la U en las Voces del Fútbol de Uruguay.