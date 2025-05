Jorge Fossati evalúa dejar Universitario en plena Libertadores: "Por un grupito de hinchas..."

Tras clasificar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025 con Universitario de Deportes, Jorge Fossati habló con el programa Las Voces del Fútbol de Uruguay y sorprendió haciendo una fuerte confesión sobre su futuro. El director técnico merengue reveló que se encuentra evaluando dejar la institución deportiva por un fuerte motivo sucedido hace unas semanas. ¿Qué pasó?

"Hay cosas que mejorar, yo dije acá hace 20 días que la seguidilla no nos permitía ni tomarnos un café, pero una vez que pasara el partido con River era el momento de pausa, discernir algunas cosas que habían pasado y después determinar por qué camino seguir", indicó en un inicio el entrenador charrúa, dejando sin palabras a la afición crema.

¿Por qué Jorge Fossati evalúa irse de Universitario?

El motivo fue el enfrentamiento que hubo entre algunos barristas de Universitario y los familiares de los jugadores del club, como por ejemplo Rodrigo Ureña, luego del partido perdido con Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, donde los estudiantiles perdieron su invicto en casa de dos años.

"Pasaron cosas, hubo un partido en donde se dio una reacción de un grupito de hinchas contra familias de los jugadores, que van a determinado lugar del estadio. Fíjate. Eso no es justificable, pero a veces se puede decir es entendible que pase esto siendo bicampeón, yéndole bien en la Libertadores, dices, acá hay algo que no me cierra. Esas son las cosas que yo quiero ver, porque para mí no pueden pasar ese tipo de cosas", agregó, dejando en claro que quiere conversar sobre lo sucedido con la directiva.

"¿Me olvido? No. Es como olvidarme que en el último minuto contra IDV nos anulan un gol con intervención del línea, árbitro y VAR. ¿Tantas personas se equivocan? Hay errores que no pueden pasar", sentenció el director técnico la 'U', imponiendo su postura sobre lo sucedido.

De esta forma, Jorge Fossati dejó en claro que sigue pensando en irse de Universitario de Deportes, y que pese a la clasificación a Octavos de Final de la Copa Libertadores no dejará pasar por alto los incidentes sucedidos en las últimas semanas. Ahora el 'Nonno' deberá conversar con el alto mando del cuadro crema para definir su futuro.