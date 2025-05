¿Se va? Fernando Gaibor dejó firme mensaje sobre posible fichaje por Emelec: "Deseo que..."

Alianza Lima pudo rescatar un valioso empate 2-2 ante Libertad en Asunción y con ello se aseguró el pase a los playoffs de la Copa Sudamericana. Aunque no era el objetivo principal, los blanquiazules podrán continuar en un torneo Conmebol. No obstante, tras haber logrado el empate sorprendió que Fernando Gaibor no regrese al Perú y ponga rumbo a Ecuador. ¿Regresa a la LigaPro?

PUEDES VER: Conmebol le dio más dinero a Alianza Lima que a Universitario en la Copa Libertadores

Fernando Gaibor habló sobre un posible fichaje por Emelec

Resulta que el volante blanquiazul fue interceptado por el medio ecuatoriano Teradeportes, quienes no dudaron en consultarle por su estadía en el país y sobre su rendimiento que ha mostrado con el elenco 'íntimo'. Además le preguntaron sobre un posible fichaje por Emelec, teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesa el equipo.

Al respecto, Gaibor, no tardó en asegurar que su llegada a Ecuador se debe a los días de descanso que tienen y respondió con firmeza ante los rumores que lo colocan en Emelec, asegurando que no hay contacto alguno.

"Días de descanso, hasta ahora todo ha salido bien y esperamos seguir en ese camino. No, no (sobre un llamado de Emelec), en cuanto a Emelec, deseo que salgan lo más pronto posible de ese momento, a los chicos que le den duro para que puedan salir del complicado momento que está atravesando el equipo, desearles el mayor de los éxitos", expresó.

Video: Teradeportes

Ferando Gaibor opinó sobre Néstor Gorosito

De igual manera, el volante ecuatoriano se fue consultado por el impacto que ha tenido Néstor Gorosito en el banquillo de Alianza Lima. Sobre ello, Gaibor no dudó en elogiar al estratega destacando los resultados que han obtenido pese a las múltiples bajas.

"Creo que la gestión de él (Néstor Gorosito) ha sido muy buena, ha logrado sacar el mejor rendimiento del equipo. A pesar de que hemos pasado de momentos con algunas bajas hemos intentado sacar eso adelante. Esperemos que para el próximo semestre las cosas mejores con las lesiones para que el grupo siga creciendo y haciendo las cosas bien como hasta ahora", añadió.

¿Cuánto vale Fernando Gaibor?

El futbolista de 33 años está atravesando un gran momento con Alianza Lima, sin embargo, eso no ha conllevado a una alza en su cotización, pues, según Transfermark, el ecuatoriano tiene un valor de 400 mil euros, lejos de su máximo histórico de 2,5 millones.