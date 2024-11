Sporting Cristal: ¿Llega o no Diego Buonanotte al Rímac?

Hace unos días desde Chile revelaron el interés de Sporting Cristal por fichar a Diego Buonanotte . El futbolista argentino nacionalizado chileno tiene las maletas listas para dejar la Universidad Católica, pero aún no se conoce dónde jugará la temporada 2022, ya que tiene varias propuestas en mano.

Lo último que se conoció es que Diego Buonanotte no continuará en la Universidad de Católica, esto debido a que no hay conversaciones para ampliar su contrato; sin embargo, sobre la mesa tiene varias ofertas del mismo Chile y también de Bolivia. ¿Y Sporting Cristal ?

Los clubes chilenos interesados en Diego Buonanotte son Everton y Unión Española, siendo el equipo de Viña del Mar que está un paso arriba con respecto a su contratación, pero claramente no son los únicos, ya que desde Bolivia también están intentando ficharlo.

De no continuar en Chile, los clubes bolivianos que preguntaron por la situación de Buonanotti son Royal Pari, Always Ready y Jorge Wilstermann, por lo que ofertas no falta para el delantero de 33 años.