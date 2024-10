Percy Liza se la tiene jurada a Alianza Lima: "Hay un tema pendiente con ellos"

Finalmente, Percy Liza no dudo en halagar la labor que viene realizando Christofer Gonzáles en Sporting Cristal , asegurando que algo que también le ha ayudado es la buena amistad que están teniendo en los últimos días.

"Christofer Gonzales es una buena persona y un gran jugador. Poco a poco vamos afinando esa amistad. Siempre me habla en los entrenamientos, me busca y me dice que esté bien posicionado para el pase. Hemos creado virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo", sentenció.