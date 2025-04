Erick Osores dejó inédito mensaje a Joel Raffo por problemas en Cristal: "Yo le digo que..."

"El hincha de Cristal no quiere más a Joel Raffo, no lo quieren más, no quiere más Innova y a gente que no está identificado con su club. Creo que no tienen una solución. Yo le digo al señor Joel Raffo que si no va a continuar en Sporting Cristal y quiere continuar en el fútbol, en el Deportivo Municipal se puede hacer una gestión para que llegue, aquí sería distinto. A Municipal si le viene bien un inversionista. Yo lo rescataría", afirmó en el programa Erick y Gonzalo.