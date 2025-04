DT Bolívar paraliza la conferencia de prensa al dar firme calificativo a Cristal: "Fue..."

Sporting Cristal no pudo en La Paz ante Bolívar por la fecha 2 de la Copa Libertadores y complica sus aspiraciones de llegar a los octavos de final del certamen. El equipo de Guillermo Farré no estuvo a la altura del certamen Conmebol y ahora las críticas no paran de caer en el Rímac. En medio de ello, el estratega de la 'Academia', Flavio Robatto, fue tajante en conferencia de prensa tras golear a los 'cerveceros'.