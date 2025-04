Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II: el renovado once de Autuori para sumar 3 puntos

Luego el empate ante Cerro Porteño, ahora Sporting Cristal concentrará esfuerzos en su siguiente duelo de Liga 1 ante Juan Pablo II. Los celestes buscarán hacerse fuertes en el Estadio Alberto Gallardo, sabiendo que no contarán con su gente por sanción de la Comisión Disciplinaria. Ante ello, Paulo Autuori alista lo mejor que tiene para enviar una alineación que consiga los tres puntos en casa.

Alineación Sporting Cristal

Este sería el once de Sporting Cristal para enfrentar a Juan Pablo II en el Estadio Alberto Gallardo: Diego Enríquez, Jhilmar Lora, Franco Romero, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Catriel Cabellos, Christofer Gonzales, Martín Távara, Maxloren Castro, Santiago González y Martín Cauteruccio.

Todo hace indicar, que Paulo Autuori no movería su once que empleó ante Cerro Porteño en Asunción, con el objetivo de consolidar su esquema inicial y sabiendo que no tiene que reservar jugadores al tener descanso en la próxima fecha 11 del Torneo Apertura 2025.

Paulo Autuori busca su primer triunfo al mando de Sporting Cristal.

Sporting Cristal viene de una derrota en Sullana ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura, lo que lo alejó de la lucha por el certamen de Liga 1. Sin embargo, ahora los celestes piensan en la Tabla Acumulada y no desean regalar más puntos que lo compliquen en su gran objetivo de obtener la estrella 21.

Alineación de Juan Pablo II

Por el lado de la visita, Juan Pablo II iría de la siguiente manera bajo el mando de Santiago Acasiete: Vega, Toledo, Alfani, Sánchez, Santillán, Flores, Machado, Rodríguez Meneses, Rojas, Tizón y Villar.

El cuadro de Chongoyape viene de un largo descanso por no estar programado en la fecha 9 del Torneo Apertura. De hecho, derrotaron en su último partido a Alianza Atlético, club que superó por la mínima a Sporting Cristal en Piura.