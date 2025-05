¿Vuelve a Cristal? Jesús Castillo recibió dura noticia sobre su futuro en Gil Vicente

Jesús Castillo estaría libre lo más pronto posible y su regreso a Sporting Cristal podría ser una opción si el cuadro del Rímac lo desea sumar a su plantel a mitad de año. Con la llegada de Paulo Autuori no cabría duda que el mediocampista de la selección peruana pegaría la vuelta, pues como se sabe, el DT brasileño busca nuevos fichajes.

Gil Vicente busca la salida de Jesús Castillo

Según informó el periodista Franz Tamayo, Gil Vicente buscará la salida de Castillo. Cabe destacar que el volante no sumó minutos en los dos últimos partidos por la Liga Portugal debido a decisión técnica y todo indica a que deberá buscar nuevos aires. Si bien es cierto, el contrato del canterano rímense termina el 30 de junio de 2027, el club portugués ya no tendría en consideración y el técnico César Peixoto lo confirmó no colocándolo en el XI titular ante Oporto y Avs Futebol.

Paulo Autuori busca refuerzo a mitad de temporada

Diego Rebagliati informó a través del programa “Los R3ba” que Autuori no aceptaría seguir en Sporting Cristal si no le mejoran el plantel con nuevos futbolistas. Esto podría ser una carta abierta para que Jesús Castillo pueda ser repatriado y se sume al Torneo Clausura. Junto a él, el DT brasileño podría luchar el Torneo Clausura. "Ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible, pone la cara. Pero si no le refuerzan el equipo a medio año se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor", reveló el periodista deportivo.

Jesús Castillo y su paso en Sporting Cristal

Castillo fue formado en las divisiones menores de Sporting Cristal. Debutó profesionalmente en 2020, destacándose como mediocampista defensivo y ganando títulos como la Primera División del Perú y la Copa Bicentenario. En 2023, fichó por el Gil Vicente de Portugal, donde ha jugado en la Primeira Liga. Ha sido internacional con la selección peruana desde 2022, participando en varios partidos y marcando un gol.

Jesús Castillo debutó con Cristal en 2020

¿Próximo partido de Sporting Cristal por Libertadores?

Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este 13 de mayo de 2025 a las 19:30 p.m por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este encuentro tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima y será vital para saber quién estará más cerca de clasificar a octavos de final.