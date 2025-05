Autuori no se guardó nada y tuvo tajante mensaje tras derrota de Cristal: "Un equipo..."

Sporting Cristal no pudo hacerse fuerte en el Estadio Nacional de Lima y cayó 0-1 ante Cerro Porteño por la quinta jornada de la Copa Libertadores. Con este resultado, los celestes quedaron con pie y medio fuera de los octavos de final del torneo. Tras el encuentro, el técnico rimense, Paulo Autuori, brindó una dura autocrítica del desempeño celeste.

Paulo Autuori dejó tajante mensaje sobre el rendimiento de Sporting Cristal

El DT de Sporting Cristal apareció en conferencia de prensa tras el partido y fue claro al remarcar los errores que tuvieron sus jugadores en la primera parte, argumentando que el equipo mostró "temor de jugar". Además, enfatizó que cuando el equipo intenta jugar con el balón funciona mucho mejor que cuando juega a lanzar centros.

"Tuvimos un equipo que tuvo temor de jugar en la primera parte, no hicimos lo que debimos haber hecho. En la segunda parte tuvimos coraje y pusimos el balón en el piso, el equipo cuando tiene dificultades vuelve a comportamientos antiguos, que tiene que ver con juego directo a cada rato. Nosotros queremos un juego distinto, que logramos hacer en la segunda parte y éramos un equipo más fuerte", declaró.

Video: L1 MAX

Paulo Autuori analizó el próximo duelo ante Palmeiras

De igual forma, el estratega brasileño opinó sobre la relevancia que tiene el próximo enfrentamiento ante Palmeiras por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Al respecto, afirmó que deberán mejorar el tema mental del equipo para poder sacar un buen resultado.

"Tenemos que jugar, estábamos sin tener las condiciones de dar la vuelta y se logró ganar en una oportunidad, pero hoy no se logró poner una estampa. El fútbol no es solo física y técnica, es mental también, creo que este es un aspecto que tenemos que trabajar mejor. Uno no puede entrar con prisa por la presión de la hinchada", añadió.