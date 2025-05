¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a la Copa Sudamericana 2025?

Sporting Cristal sufrió un durísimo golpe este martes al perder por 1-0 ante Cerro Porteño en el Estadio Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025. Este resultado deja a los dirigidos por Paulo Autuori casi condenado a quedar eliminado de la competición continental. Sin embargo, aún tiene chances de terminar en puestos de playoffs de CONMEBOL Sudamericana. Conoce los resultados que necesitan los celestes para seguir compitiendo a nivel internacional en el segundo semestre.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para meterse a playoffs de Copa Sudamericana 2025?

El conjunto bajopontino se quedó momentáneamente en el tercer lugar del grupo G de la 'Gloria Eterna' con 4 puntos a falta de un partido para finalizar la presente etapa. Si quiere mantener ese puesto y acceder a los dieciseisavos de final de la 'Gran Conquista', lo único que debe hacer es vencer a un Palmeiras ya clasificado en el Allianz Parque.

Video: ESPN

Si no puede hacerlo y empata o pierde con el 'Verdao', el club de La Florida no dependerá de sí mismo, sino tendrá que esperar que Bolívar no gane ninguno de sus dos encuentros restantes. Justamente uno de ellos es con el líder del grupo en tierras brasileñas este jueves para de esta forma seguir participando en torneos continentales.

Sporting Cristal aún tiene opciones matemáticas de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores

Es preciso señalar que el elenco rimense aún tiene chances matemáticas de meterse entre los 16 mejores equipos de Sudamérica. Para ello se deben de dar una combinación de resultados que en la previa se ven complicado de ocurrir, pero que con un milagro podría terminar pasando, para alegría de los aficionados cerveceros.

En primer lugar, tendrá que ganar sí o sí a Palmeiras; pero además de eso, Bolívar no debería ganar ni igualar con el 'Alviverde' en Sao Paulo y aparte golear a Cerro Porteño en la última jornada de local en la altura de La Paz. De esta forma, Cristal sumaría 7 puntos y quedarían en el segundo lugar del grupo G.

Sporting Cristal aún no está eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras perder con Cerro Porteño. Foto: Carlos Félix / URPI GLR

Sporting Cristal vs. Palmeiras: fecha y hora del partido por Copa Libertadores 2025

Sporting Cristal cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentándose a Palmeiras en condición de visitante dentro de dos semanas, más precisamente el próximo miércoles 28 de mayo a partir de las 21:30 horas de Brasil (19:30 horas de Perú).

Sporting Cristal mide fuerzas con Palmeiras por la fecha 6 del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP