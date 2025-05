Mosquera dejó contundente mensaje sobre Raffo previo al duelo Sporting Cristal vs Cerro: "Yo no.."

Sporting Cristal jugará un duelo importante ante Cerro Porteño por la jornada cinco de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Nacional de Lima. El debate está en que si la hinchada rímense se hará presente o no, tras la oposición a Joel Raffo como presidente del club. Quien tuvo palabras sobre el tema fue Roberto Mosquera.

El ex técnico de Cristal, Mosquera, fue consultado por la gestión de Raffo como líder y sobre la hinchada que se niega ir al estadio mientras el directivo siga en el club. Es importante mencionar que, los fanáticos manifiestan disconformidad porque creen que el actual presidente usa a la escuadra celeste como beneficio propio y no para hacerlo crecer.

"Yo no soy defensor del presidente Raffo. Cristal con Backus y con el mejor plantel no campeonaron del 2007 al 2011. Cada quien es libre de decidir si ir o no al Estadio mañana", dijo Roberto en Pitucos Marrones.

Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Roberto Mosquera es una figura histórica de Sporting Cristal, destacando tanto como jugador bicampeón en los años 70 como entrenador. Dirigió al club en tres etapas, logrando campeonatos nacionales en 2012 y 2020, además de la Copa Bicentenario en 2021. Su estilo ofensivo y apuesta por jóvenes talentos marcaron su gestión. Dejó el club en 2022 tras caer en semifinales ante Melgar. Aún es muy valorado por la hinchada celeste por su legado.

Sporting Cristal vs Cerro por Copa Libertadores

Cristal vs Cerro Porteño se jugará el 13 de marzo de 2025 a las 19:30 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional de Lima por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El ganador de este encuentro puede estar más cerca de la clasificación a los octavos de final.