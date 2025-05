Farré reapareció y sorprendió con mensaje sobre su etapa en Cristal: "El proceso no fue..."

Sporting Cristal no tuvo el mejor inicio de temporada y las consecuencias se mantienen hasta el día de hoy. Tras el mal inicio de año que tuvieron, la directiva celeste decidió cortar el vínculo con Guillermo Farré y definió el regreso de Paulo Autuori. Ahora, el entrenador argentino reapareció y no dudó en opinar sobre su periodo en el club bajopontino.

Resulta que el exentrenador de los 'Cerveceros' conversó con Exitosa Deportes y se refirió a lo que fue su paso por el banquillo de Sporting Cristal. Al respecto, el estratega no dudó en afirmar que su proceso no fue del todo valorado por los hinchas.

"Considero en lo personal que nuestro proceso no fue valorado en absolutamente nada y eso es muy doloroso porque sacamos buenos números cuando estuvimos en Cristal", mencionó Guillermo Farré.

De igual manera, el estratega no dudó en destacar su proceso, asegurando que fue de los mejores en los últimos años. Además, destacó el partido que le hicieron a Palmeiras en el Estadio Nacional.

"Nosotros en Liga competimos en 24 partidos. Si han visto estadísticas, nuestro proceso fue el mejor que el de otros técnicos anteriores. Y en la Copa, hicimos un partido a nivel positivo contra Palmeiras", añadió.

Guillermo Farré dejó de ser entrenador tras perder por 3-0 ante Bolívar.

¿Qué números logró Guillermo Farré en Sporting Cristal?

Como ya se conoce, el proceso de Guillermo Farré al mando de Sporting Cristal no fue el esperado, pues no logró alzar un solo título con los celestes. Además, a inicios de esta temporada no logró sacar resultados positivos y terminó siendo destituido por la directiva.

En total el argentino dirigió 26 partidos en el banquillo de Cristal, dejando un saldo de 13 victorias, 8 derrotas y 5 empates. Además, uno de los factores que más amargaron a los hinchas fue que no logró traer a los fichajes necesarios para poder afrontar el 2025.