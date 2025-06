Pedro García reveló que Julio César Uribe dio un paso al costado en Cristal: "Renunció pero..."

Uno de los clubes más criticados en lo que va de la temporada es Sporting Cristal, que quedó fuera de toda competición internacional y en la Liga 1 no marcha entre los primeros puestos. Sin embargo, fuera de las canchas también hay noticias para la hinchada debido a que recientemente se filtró información sobre Julio César Uribe.

El miércoles 18 de junio los celestes anunciaron al 'Diamante' como su nuevo director general de fútbol, algo que impactó debido a que venía ejerciendo el cargo de asesor y vocero de la institución deportiva. Bajo esa premisa, el periodista Pedro García dio su contundente opinión en el programa Doble Punta, donde aclaró cómo se dieron las cosas.

"Cuando se puso horrible la cosa, Uribe dijo: ‘¿a dónde me he metido? Mejor me voy. No vaya a ser que me tiren piedras al auto a mí que soy Uribe, solo falta eso’. Entonces, de repente, Uribe renunció y lo convencieron diciendo ‘no te vayas, es más, te nombramos CEO del equipo’. Que es posible y sería natural", indicó.

Uribe ingresó a Sporting Cristal esta temporada.

Asimismo, Pedro García también comentó que Julio César Uribe tenía planeado llegar a Lima con su renuncia definida para no avalar la gestión de Joel Raffo en Sporting Cristal, esto luego de la derrota del cuadro celeste ante Palmeiras en la última jornada de la Copa Libertadores 2025.

“Me parece inteligente que Uribe decida quedarse porque dice ‘ahora sí puedo hacer, de vocero estaba pintado, estaba repitiendo lo que otro quería que yo diga, pero de gestor sí puedo hacer más. Para empezar, yo nombro y contrato, es mi gestión, entonces me quedo’”, sentenció el periodista.