Piero Quispe y su referente en Universitario: "Admiraba a Edison Flores"

Luego de su gran partido ante Sport Huancayo, la nueva revelación de Universitario de Deportes, Piero Quispe, se ha pronunciado respecto al buen momento que vive con el plantel 'crema', el cual tienen como objetivo sellar su pase a la siguiente edición de la Copa Libertadores 2022. Asimismo, confesó que de niño admiraba a un referente de la Selección Peruana como Edison Flores.

Piero Quispe, jugador de 20 años, ha tomado la responsabilidad de reemplazar a Hernán Novick durante la lesión del uruguayo. Un rol que ha cumplido de gran manera y gracias a la oportunidad que le brindó el DT Gregorio Pérez.

"Reemplazar a Hernán Novick lo tomo con mucha responsabilidad, él también me habla. Creo que habría posibilidad de jugar juntos, lo hemos hecho en partidos de prácticas y nos entendemos. Hernán Novick siempre me dice que cuando me ve lo hago acordar a él en sus inicios. Lo admiro como persona y como jugador", declaró Piero Quispe a RPP.

Por si fuera poco, dejó en claro que desde muy niño tenía como referente a Edison Flores, atacante que también vistió la camiseta de Universitario y que obtuvo buenas actuaciones en la mayoría de partidos.

"Cuando era chico admiraba mucho a Edison Flores. No he hablado con él todavía, lo he visto de lejos", agregó.

Finalmente, Piero Quispe se refirió al gol que logró marcarle a Sport Huancayo. El jugador de 20 años espera seguir por ese buen momento para apoyar en todo aspecto al plantel de Universitario.

"Me siento feliz por todo lo que está pasando, pero lo tomo con calma y mucha humildad como siempre. En el gol ya había pensado patear con la izquierda, justo me quedó en ese lado y me salió buen gol", concluyó.

Piero Quispe anotó gol en victoria de Universitario sobre Sport Huancayo.

