Jean Ferrari y su mensaje: "Nosotros no vamos a una mesa para ganar"

"Los partidos se ganan en la cancha. Nosotros no estamos yéndonos a una mesa a tratar de ganar algo. Sabemos que el tema deportivo tiene que siempre primar. Somos la 'U' y no estamos para eso", indicó en conferencia de prensa.

"Hemos cumplido con la obligación de premios (a Ángel Comizzo), el cual no es un tema remunerativo, para que quede claro la situación y no se confunda con el tema de que no se cumplió y se le tiene que quitar puntos. Eso no está considerado en la pérdida de puntos", señaló.