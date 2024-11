Ramos, Butrón y Bazán: los jugadores que no llegaron a la 'U' por presión de la hinchada

Sin embargo, esta no sería la primera vez que un jugador no llega a tienda crema por 'presión de la hinchada, ya que Jorge Bazán y Leao Butrón también habrían pasado por lo mismo, incluso, estos dos futbolistas ya tenían un acuerdo de palabra con la 'U'.

"Soy un profesional y no un romántico. Me voy al equipo que hoy me quiere y me brinda tranquilidad. Sé que mucha gente se sorprenderá, pero soy un profesional y acepté estar en la 'U' por su propuesta seria, además de tener a un entrenador muy trabajador. Solo espero ganarme la hinchada a punta de entrega y trabajo", indicó en el 2014.