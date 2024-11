Universitario de Deportes: Ferrari descartó el fichaje de Christian Ramos

No se pone la crema. Christian Ramos no será jugador de Universitario de Deportes , así lo confirmo Jean Ferrari vía Twitter. El conjunto de Ate tuvo interés por contar con los servicios del zaguero. Sin embargo, la 'U' se habría echado para atrás luego de ver las fotos de 'La Sombra' apoyando a Alianza Lima.

"No lo sé, aún no lo he decidido. Esta semana decido mi futuro, no descarto nada porque estuve de vacaciones y recién veré mi tema", fue lo que atinó a decir Christian Ramos sobre las ofertas que ha recibido en los últimos días.