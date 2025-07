Retiro de AFP 2025: Congreso recibe carta que exige NO APROBAR desembolso de hasta 4 UIT

Los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones esperan con ansias que muy pronto sea una realidad el retiro AFP de hasta 4 UIT; sin embargo, la propuesta de ley parece estar cada vez más lejos de concretarse. Incluso, la Comisión de Economía del Congreso de la República recibió una carta exigiendo que no se apruebe el octavo desembolso de los fondos.

Si bien el debate de las propuestas legislativas podría iniciarse recién a finales de agosto, el panorama podría cambiar luego que el Instituto Peruano de Economía (IPE) enviara este documento al presidente de la comisión, Ilich López, mismo que anunció que los proyectos de ley sobre el retiro AFP no se evaluarían hasta que se publique el reglamento de la ley de la reforma del sistema de pensiones.

Malas noticias para el retiro de AFP 2025

Pese a que son miles los afiliados en el país quienes desean acceder a los fondos AFP, ya sea para invertirlos, pagar deudas o usarlos libremente, muchos especialistas consideran que la medida traería consecuencias con impacto negativo. En este marco, el IPE pide que la aprobación del octavo retiro no se realice, resaltando la propuesta de una reforma constitucional para blindar al Sistema Privado de Pensiones de futuros desembolsos.

Todo parece indicar que el retiro AFP de 4 UIT cada vez está más lejos de aprobarse.

Eso no es todo, el Instituto Peruano de Economía envió al presidente de la Comisión de Economía el análisis del sistema de pensiones en el Perú y el impacto que se generó tras los siete retiros AFP aprobados en años anteriores, aseverando que no cumplen con su objetivo principal, que es cuidar a las familias.

"Aprobar un retiro más no se condice con el actuar reciente del Congreso, que incluso en el artículo 15 de la mencionada ley dispuso la prohibición de más retiros. (...) Se hace necesario más bien no solo no aprobar los proyectos de ley, sino que blindar de más retiros el sistema pensionario nacional, lo que debe hacerse aprobando una reforma Constitucional en ese sentido", se menciona en la carta que tiene la firma del Gerente General del Instituto Peruano de Economía, Carlos Enrique Gallardo Torres

El gerente Carlos Gallardo remarcó que los retiros previsionales del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se alejan de su principal propósito. "Dejan a millones de afiliados sin una pensión y repercuten negativamente sobre las cuentas fiscales, el mercado de capitales y la inversión en infraestructura.", indicó.

"Un nuevo retiro previsional dejaría totalmente desprotegidos a más de 8 millones de trabajadores y los obligaría a depender de pensiones no contributivas en el futuro, lo que generará una carga fiscal alta para el Estado", se agregó en la carta del IPE.