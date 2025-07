Feriados de agosto 2025 en Perú: calendario completo y qué se celebra en estas fechas

El mes de agosto de 2025 en Perú incluye únicamente dos feriados nacionales e inamovibles. Estos días tienen plena vigencia como descanso obligatorio tanto en el sector público como en el privado, aunque es posible que ciertos sectores como el de salud, transporte, seguridad, se mantengan operaciones de forma regular.

En este contexto, no se prevén "feriados puente" oficiales durante este mes, ya que las fechas, aunque significativas, caen en días que no permiten extender el descanso sin tomar vacaciones adicionales. Esto significa que no se formará un fin de semana largo oficial en agosto, salvo que cada institución decida otorgar días adicionales por su cuenta.

Estos feriados combinan conmemoraciones históricas y religiosas, y representan oportunidades para reflexionar, visitar lugares emblemáticos del país, participar en eventos culturales o simplemente disfrutar un descanso en medio del año.

Feriados oficiales en agosto 2025

Miércoles 6 de agosto – Batalla de Junín

El 6 de agosto de 2025, miércoles, se conmemora la Batalla de Junín, un enfrentamiento clave en la independencia del Perú. Esta batalla, librada en 1824 en la sierra central, fue decisiva para el avance patriota hacia la victoria final en Ayacucho. A pesar de no ser tan popular como el 28 de julio, simboliza el sacrificio y la determinación de los libertadores peruanos.

En este día se realizan actos cívicos, recordatorios históricos y actividades educativas. Dado que cae en mitad de semana, no hay extensión automática del descanso, por lo que aquellos que quieran aprovecharlo podrían necesitar tomar licencia adicional para enlazarlo con fines de semana.

Sábado 30 de agosto – Santa Rosa de Lima

El 30 de agosto de 2025, sábado, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, de Perú y de toda América Latina. Esta festividad es religiosa, profundamente arraigada culturalmente. Miles de fieles visitan el santuario dedicado en el centro de Lima, donde depositan cartas con oraciones en el histórico "Pozo de los Deseos" y participan en misas y procesiones.

Como cae en sábado, para quienes trabajan de lunes a viernes representa un descanso adicional, pero no genera feriado extendido. Es una oportunidad ideal para la reflexión espiritual o para viajar en un fin de semana normal.

¿Qué feriados le quedan al 2025?