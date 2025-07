¿Habrá feriado largo del 23 al 29 de julio? Consulta qué se sabe sobre los días de descanso en Perú

Julio es tradicionalmente uno de los meses más celebrados en Perú, ya que en él conmemoramos el Día de la Fuerza Aérea, que es el 23 de julio, seguido por los dos días centrales de las Fiestas Patrias el 28 y 29 de julio. Ante esto, cada año surgen más expectativas sobre la posibilidad de un "puente festivo" o feriado largo. ¿Se dará?

En 2025, la situación generó debate público debido a especulaciones sobre la declaración de días no laborables adicionales, como el jueves 24 o viernes 25 de julio, que podrían propiciar una semana completa de descanso. Pero, ¿qué dicen hasta ahora las normas oficiales publicadas en El Peruano? A continuación, te contamos los detalles.

Peruanos podrán aprovechar los feriados de julio 2025/ FOTO: Difusión

Feriados ya establecidos oficialmente

Según publicación en El Peruano y el calendario oficial del Estado:

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Feriado nacional obligatorio.

Lunes 28 de julio: Día de la Independencia del Perú. Feriado nacional obligatorio.

Martes 29 de julio: Día de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También feriado nacional obligatorio.

El calendario laboral oficial no incluye días no laborables adicionales para el 24, 25, 26 o 27 de julio, por lo que no hay feriado largo decretado a nivel nacional.

¿Habrá puente del 23 al 29 de julio?

Aunque se supo que el arraigo social del "puente largo" existe, ya que las fechas caen en miércoles, lunes y martes, dejando potencial para un descanso prolongado que incluya sábado y domingo; lo cierto es que no hay decreto supremo ni dispositivo en El Peruano que declare un feriado largo de toda la semana.

El lunes 28 y martes 29 son inapelables, pero el resto (26 y 27) sigue siendo fin de semana común, y por otro lado, el jueves y viernes sí serán días no laborables, pero solo para cierta zona del Perú.

¿Para quiénes es feriado este 23 de julio?

En varias regiones, incluida la provincia de La Convención en Cusco, surgió un decreto local que añadía los días 24 y 25 de julio como descanso no laborable. Esto no aplica a nivel nacional. En el resto del Perú esos días son considerados laborables, salvo que otra autoridad regional o local emita decreto similar.

Lo que El Peruano aclara sobre días no laborables

El Peruano enfatiza que solo los feriados ya mencionados están validados, y que cualquier feriado largo se debe basar en Decreto Supremo o Decreto de Alcaldía publicado en el diario oficial.

o publicado en el diario oficial. En julio de 2025 no figura normativa alguna que incluya días no laborables entre el 24 y el 27 de julio, ni general ni regionalmente para Lima Metropolitana.

¿Qué indican las normativas sobre feriado largo?